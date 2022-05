Salerno, incidente in via Croce: motociclista in rianimazione Il centauro di Pagani ha riportati gravi traumi nel violento impatto con un'auto parcheggiata

E' ricoverato in rianimazione all'ospedale Ruggi D'Aragona il motociclista di Pagani che si è schiantato con la sua moto in via Benedetto Croce, per cause ancora non chiare, finendo contro un'auto in sosta.

Violentissimo l'impatto che ha spaventato i residenti accorsi per soccorrere l'uomo. Condotto al pronto soccorso la prognosi resta riservata, il centauro ha riportato diversi traumi, anche al viso.