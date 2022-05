Campionato italiano vigili del fuoco, Salerno rappresenterà la Campania I caschi rossi saranno guidati dal ds Gerardo Alfinito e dall'allenatore Pasquale Ciaglia

L'ufficio per le attività sportive, sotto l'egida del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha indetto il 19esimo campionato italiano vigili del fuoco di calcio a 5 Memorial "Roberto Montisci". L'evento è in programma a Cagliari dal 23 al 28 maggio e sarà organizzato dal comando sardo. Al campionato partecipano 16 squadre, compresa quella detentrice del titolo (la Rappresentativa della Liguria) e quella della Regione organizzatrice (la Rappresentativa della Sardegna).

In rappresentanza dei vigili del fuoco della Campania, parteciperà al torneo la squadra di calcio formata dal personale operativo del comando provinciale vigili fuoco di Salerno, con Gerardo Alfinito direttore sportivo e Pasquale Ciaglia allenatore.