Saleno, litigio sul Lungomare tra una donna e un pescatore Interviene la polizia

Momenti di tensione ieri sera sul Lungomare Trieste, violento litigio, per cause ancora non chiare, tra una donna e un uomo che stava pescando. Le urla hanno richiamato le persone che stavano passeggiando che, preoccupate, hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute ben due volanti della polizia. Gli agenti hanno riportato la calma e l'ordine.