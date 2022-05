Donato alla Croce Rossa il pellet sequestrato: consegnate oltre 26 tonnellate Dopo le operazioni congiunte di Guardia di finanza e Agenzia delle Dogane di Salerno

I finanzieri del comando provinciale di Salerno ed i funzionari dell'ufficio delle Dogane di Salerno hanno consegnato oltre 26 tonnellate di pellet sequestrato alla Croce Rossa.

Il provvedimento, disposto dalla procura salernitana, riguarda in particolare oltre 1700 sacchi di biocombustibile da 15 chili ciascuno.

Il pellet, solitamente utilizzato per il riscaldamento, era stato sequestrato in una serie di operazioni contro il commercio illegale durante i controlli al porto di Salerno. Dopo gli accertamenti gli investigatori avevano constato la presenza di un marchio contraffatto (riconducibile ad una nota società di certificazione della qualità) sul prodotto che è stato sequestrato e poi donato in beneficenza.