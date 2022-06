Salerno, si insedia il nuovo questore Conticchio: "Dalla parte dei più deboli" Questa mattina la cerimonia presso gli uffici di Piazza Amendola: "Orgoglioso di essere qui"

E' pronto ad impegnarsi a difesa del territorio e dei pià deboli. Da questa mattina, alla guida della polizia di Stato sull’intero territorio provinciale di Salerno, c’è il questore Giancarlo Conticchio. Proveniente da Campobasso, il nuovo questore subentra al questore Ficarra, andato in pensione. Questa mattina la cerimonia di insediamento presso gli uffici di Piazza Amendola.

"Sono orgoglioso del fatto che il capo della polizia, il prefetto Giannini, abbia indicato me come successore di Ficarra. Continuerò sulla sua scia, ho sempre rispettato il questore Ficarra e sono qui per iniziare una nuova era", ha detto nuovo questore nel corso del suo incontro con i giornalisti. L'impatto con la città è stato ottimo, ma è ora il momento di ascolare i reali problemi ed esigenze della cittadinanza. "In base a quello che la cittadinanza mi chiede, modulo il mio intervento", ha ribadito.

Tra le problematiche interne da affrontare c'è la carenza di organico, un problema "endemico", secondo il nuovo questore e comune in ogni in ogni ufficio dello Stato. "Metterò mani dove ci sarà bisogno, ma sono convinto che con le donne e gli uomini della polizia di Stato si affronteranno i problemi”, ha ribadito Conticchio, ma fondamentale sarà la collaborazione dei cittadini nel contribuire alle indagini.

Sulle priorità operative che ha immaginato per la città e anche per il territorio, il nuove questore ha ribadito: “Sono dalla parte dei più deboli. E’ facile fare i forti con i deboli, ma dall’altra parte c’è lo Stato che è presente e deve dare le risposte”.

Ed infine non è mancato un passaggio sul porto commerciale di Salerno, più volte al centro di arrivi di sostanze stupefacenti e traffici illeciti. Per il questore sarà importante “stare sul pezzo”, ed ha assicurato “Noi le antenne le terremo dritte. La droga è un fenomeno che riguarda diverse realtà italiane. Avremo una intensificazione dell’attività preventiva e repressiva”. Parola d’ordine sarà presenza, esserci sul territorio.

