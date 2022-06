Salerno al setaccio: quattro arresti, denunciati due extracomunitari per furto Contrasto alla criminalità: il resoconto dei controlli dei carabinieri

Salerno al setaccio, nel mirino delle verifiche da parte dei carabinieri diverse zone del capoluogo. Nel corso dei controlli sono stati arrestati 4 salernitani e deferiti in stato di libertà 2 cittadini extracomunitari.

In particolare, un 36enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per rapina perpetrata ai danni di una donna, è stato tradotto presso il carcere di Avellino. Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Mercatello, infatti, l'uomo era solito contravvenire alle prescrizioni imposte, lasciando la propria abitazione.

I Carabinieri della Stazione di Fratte hanno invece arrestato in flagranza di reato per evasione un 45enne del luogo, sorpreso fuori la propria abitazione. L’uomo, infatti, già agli arresti domiciliari, è stato notato per strada e bloccato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

E' finito in carcere anche un 38enne salernitano che si trovava presso una comunità riabilitativa della provincia. L'aggravamento è scaturito su richiesta dei militari del nucleo operativo e radiomobile poiché l’uomo non aveva aderito al programma psicopedagogico previsto per la riabilitazione.

Inoltre, gli stessi militari hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 50enne del posto. Presso l'abitazione dove l'uomo scontava i domiciliari, infatti, secondo quanto riportato dai miliatri, è stato notato un "via vai sospetto", ed è quindi scattata la perquisizione. A casa sono stati trovati 19 grammi di crack già suddivisi in dosi, un bilancino da precisione e materiale per il confezionamento, nonché la somma di 240 euro verosimilmente provento di spaccio. Il tutto è stato sequestrato e l'uomo è tornato ai domiciliari.

Sempre i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Salerno hanno deferito in stato di libertà due cittadini extracomunitari senza fissa dimora, accusati di furto di un computer in un noto negozio di elettronica.

In particolare, a seguito della segnalazione giunta da personale del negozio, sono scattate le ricerche da parte dei militari. Grazie alle descrizioni fornite, la pattuglia della Sezione Radiomobile è riuscita ad individuare i due stranieri nei pressi del centro di Salerno, ancora in possesso del computer, che è stato poi restituito.