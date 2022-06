Choc a Salerno: cuccioli di cane precipitano dal balcone Non è ancora chiaro se siano caduti o siano stati lanciati. Il racconto della Lega del Cane

Choc, ieri pomeriggio, nel quartiere Pastena di Salerno, dove alcuni cuccioli di cane sono precipitati dal balcone di un palazzo. Non è ancora chiaro se siano caduti accidentalmente oppure siano stati lanciati. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato ed anche i veterinari dell’Asl di Salerno, insieme a diversi volontari della Lega del Cane. Spetterà ora alle forze dell'ordine chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Le indagini sono in corso, mentre i cuccioli sono stati affidati al servizio veterinario.

Questa mattina, via social, i volontari della Lega del Cane hanno raccontato la vicenda:

"Nella giornata di ieri si è scatenato il putiferio sotto l’abitazione di una signora in Via Posidonia. Il tutto è iniziato perché alcuni cittadini hanno assistito alla caduta di alcuni cuccioli dal balcone della signora per cause ancora da accertare. Non è stato affatto facile organizzare l’intervento.

Giorno di festa, organi preposti come purtroppo spesso accade, non disponibili per intervenire. Il nostro legale, l’avvocato Anna Vicinanza, ha letteralmente trascorso l’intero pomeriggio a telefono per segnalare l’accaduto e sollecitare l’intervento.

Grazie alla sua determinazione e tenacia è stato presentato regolare esposto, al Seguito del quale è intervenuta la Polizia di Stato, a cui va il nostro più grande ringraziamento.

Con le forze dell’ordine sono intervenuti sul posto la presidente della Lega del cane Antonella Centanni con alcuni volontari ed il dott. Amato dell’ASL veterinaria di Salerno.

Al momento del sopralluogo la signora appariva visibilmente in stato confusionale e molto agitata. Sono stati trovati 10 cani all’interno dell’abitazione. A seguito delle verifiche dell’ASL , 8 di questi cani sono stati portati via. Si tratta di 4 cuccioloni di circa un anno di età oltre ad una mammina con tre cuccioli di pochi mesi. I due cani adulti rimasti con la signora verranno seguito ed attenzione ti dall’Asl.

I cani, seppur accuditi e detenuti in buono stato di salute, si sono accoppiati tra di loro e si sono riprodotti. Alla proprietaria è decisamente sfuggita di mano la situazione che si è resa incontrollabile a seguito di tutte queste nascite.

I 4 cuccioloni sono stati trasferiti al canile di Salerno, mentre la mamma con i piccoli verranno ospitati presso la nostra associazione. Verranno portati a visita per verificare immediatamente le loro condizioni. Provvederemo alle cure veterinarie e verranno ovviamente tutti sterilizzati. E poi, come sempre, cercheremo adozione per tutti. Ma il nostro intervento non finisce qui.

Ci impegneremo affinché gli organi preposti possano intervenire anche per verificare le condizioni della signora. E con la giornata di ieri si chiude con successo l’ennesimo intervento della nostra associazione, sempre presente ed operativa. Il ringraziamento più grande va all’avvocato Anna Vicinanza, perché senza il suo esposto non sarebbe stato possibile l’intervento della Polizia di Stato ed il nostro recupero".