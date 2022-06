Uomo investito a Salerno, caccia al pirata della strada La persona alla guida della vettura è fuggita via senza prestare soccorso

E' caccia al pirata della strada che questa mattina ha investito in scooter un uomo in via Posidonia, nel quartiere di Pastena.

Diversi i passanti che hanno assistito alla scena e prestato soccorso al 77enne che stava attraversando la strada. Nell'impatto è stata scaraventato con violenza sull'asfalto. In soccorso un' ambulanza dell’Humanitas che lo ha condotto all'ospedale Ruggi D'Aragona, pare abbia riportato la frattura del femore. Intanto le forze dell'ordine stanno cercando di risalire all'identità dell'investitore che non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito via.