Furbetti del sacchetto: nuovo blitz a Salerno, multati gestori di locali In azione Salerno Pulita e la polizia municipale

Ancora blitz per stanare i furbetti del sacchetto a Salerno, la comunica la società Salerno Pulita in un post sulla sua pagina Facebook: "Nuovo fine settimana, nuovo giro di controlli sull’abbandono, senza regole, di sacchi di rifiuti sulle principali stradi del centro di Salerno. Anche ieri sera insieme agli agenti della Polizia Municipale, abbiano individuato e sanzionato i responsabili di questi atti sconsiderati: purtroppo, in alcuni casi, si tratta di gestori di attività di ristorazione della zona che dovrebbero avere a cuore l’immagine della nostra città dalla quale dipendono anche i loro affari”.