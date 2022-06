Salerno, spari a Pastena: sei colpi esplosi da due pistole differenti Si pensa ad un possibile confronto tra rivali. La Squadra Mobile dà la caccia ai pistoleri

Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza potrebbero risultare decisive per ricostruire quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 18, in via Dei Mille, nel quartiere di Pastena. Nel cuore della zona orientale di Salerno sono stati rinvenuti sei bossoli di proiettile di pistola.

Inizialmente si era pensato che qualcuno avesse sparato in aria. Ma i successivi elementi raccolti dalle forze dell'ordine farebbero pensare ad un confronto tra due persone. I bossoli recuperati, infatti, sono di diverso calibro e, quindi, appartenenti a pistole differenti.

Gli spari, in ogni caso, non avrebbero provocato feriti: le verifiche effettuate dagli investigatori negli ospedali di Salerno e provincia hanno, infatti, dato esito negativo. I colpi, inoltre, non hanno danneggiato né le vetrine delle attività commerciali, né le auto parcheggiate nei pressi del condominio che si trova a pochi metri da una farmacia.

In queste ore, però, sono in corso ulteriori accertamenti per provare a ricostruire in maniera chiara l'accaduto. Le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno, sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile che, insieme ai colleghi della scientifica, sono rimasti per diverse ore in via Dei Mille. Elementi importanti, come detto, potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere. Sull'episodio, al momento, vige il più stretto rserbo investigativo.