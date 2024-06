Sarno, incendio in un deposito di autocarri: in fiamme quattro camion In corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto

Paura nella notte a Sarno per un incendio divampato in un deposito di autocarri. I vigili del fuoco sono stati allertati alle 4 e hanno raggiunto via Cimitero per domare le fiamme che hanno visto coinvolti quattro mezzi pesanti. Sul posto le squadre di Nocera e Sarno più due autobotti per il rifornimento idrico. Le operazioni per il raffreddamento e la messa in sicurezza della zona sono andate avanti per tutta la mattinata. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.