Cava, maltrattamenti in famiglia: allontanato di casa marito violento Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia

Gli agenti del commissariato di Polizia di Cava de' Tirreni nei giorni scorsi hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale dell''allontanamento dalla casa familiare con l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un cittadino nigeriano. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie.

Secondo la ricostruzione, con condotte reiterate nel tempo, caratterizzate anche da molestie anche a sfonso sessuale, minacce, violenza fisica, verbale e psicologica, induceva al donna in un perenne stato di ansia e paura.

Dalla denuncia della donna sporta presso il Commissariato di Polizia di Cava de' Tirreni, sono scaturiti laccertamenti, che, dopo aver confermato quanto dichiarato dalla parte offesa agli inquirenti, conducevano all'emissione del provvedimento cautelare.

Come testimoniato dai fatti in questione, è massima l'attenzione dell'autorità giudiziaria e della Polizia di Stato sui fenomeni inerenti la cosiddetta "violenza di genere".