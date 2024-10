Con la droga all'esterno di una discoteca umbra: arrestato 21enne salernitano Nel locale era stato organizzato un evento musicale di 12 ore no stop. Arrestati anche altri tre

C'è anche un 21enne salernitano tra i quattro giovani arrestati all'esterno di una discoteca di Città di Castello, in Umbria. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell'ambito di un'operazione effettuata nella notte tra sabato e domenica, lo hanno trovato in possesso di 32 dosi di cocaina, 27 di crack e una di hashish, per un totale di oltre 25 grammi, insieme a 18 pasticche di ecstasy e a 520 euro in banconote di piccolo taglio che sono stati sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell'attività illecita. Il giovane, già con precedenti di polizia, dopo le formalità di rito è stato portato in carcere.

I controlli sono stati effettuati dai militari all'esterno di una discoteca nella quale era stato organizzato un evento muscale di “12 ore no stop”. Oltre al 21enne salernitano, sono stati arrestati altri tre ragazzi di origine romena e moldava e provenienti dalle province di Roma e Terni. I tre sono stati fermati intorno alla mezzanotte davanti al locale e sono stati trovati in possesso di 65 grammi di ketamina, suddivisi in 214 dosi, 9 grammi di cocaina frazionati in 30 dosi e 12 grammi di ''MDMA'' suddivisi in 51 dosi. Anche loro sono stati portati in carcere.