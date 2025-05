Tenta di violentare una ragazza: la giovane condotta in ospedale Vittima una 24enne, è successo a Battipaglia

Ieri sera in via Fosso Pioppo a Battipaglia una ragazza straniera di 24 anni è stata aggredita da una persona adulta con un auto, con la scusa di un passaggio avrebbe voluto tentare da farle violenza.

Gli interventi

Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari del Vopi e i carabinieri di Battipaglia. L’uomo sarebbe stato arrestato e condotto in caserma. La ragazza aveva gli indumenti stracciati. E' stata trasportata in ospedale, per lei sono diverse escoriazioni e un grande spavento.