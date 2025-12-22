Addobbi natalizi e prodotti tipici non a norma: sigilli a 6 quintali di alimenti I controlli dei carabinieri del Nas di Salerno anche nelle province di Avellino e Benevento

I carabinieri del Nas di Salerno hanno intensificato i controlli su prodotti tipici e addobbi in vendita per le festività natalizie. Undici le violazioni riscontrate dai militari.

In particolare, in due rivenditori a Salerno e nella Valle dell'Irno, sono stati sequestrati oltre 650 addobbi e decorazioni natalizie, tra cui personaggi del presepe e palline di Natale, tutti privi delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore. Particolare attenzione è stata posta anche sulla produzione e la vendita degli alimenti tipici delle festività natalizie: sigilli a 6 quintali di prodotti.

I casi piu' rilevanti sono stati accertati nella Valle Telesina e nel Salernitano, con i sequestri più ingenti di alimenti, tutti risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Diverse diffide sono state impartite anche presso pasticcerie tra Avellino, nel Cilento, nell'Agro Nocerino-Sarnese e nel Beneventano, dove sono state rilevate diverse criticità igienico-sanitarie (pareti sporche, pulizia straordinaria carente, soluzioni di continuità sulle superfici calpestabili, necessità di implementare le misure per contrastare gli animali infestanti, presenza umidita' dovuta a infiltrazioni, depositi ingombrati da materiale non pertinente).

In totale sono state elevate sanzioni amministrative per 10mila euro e segnalate alle autorità amministrative undici persone.