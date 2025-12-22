Nuovi guai per Chiavazzo: sequestrata una barca di lusso e tre auto Era stato coinvolto nell'operazione eseguita lo scorso 2 dicembre

Dopo il blitz eseguito lo scorso 2 dicembre, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito nuovi sequestri a carico di Domenico Chiavazzo, attualmente agli arresti domiciliari in quanto ritenuto promotore e guida di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di esercizio abusivo del gioco online e della raccolta di scommesse. CHiavazzo, inoltre, è accusato anche di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

I carabinieri, a seguito di ulteriori indagini, hanno individuato ulteriori beni riconducibili al compendio aziendale della società Group Omega Service s.r.l., oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, e hanno sottoposto a vincolo una imbarcazione di lusso e tre autovetture di grossa cilindrata, per un valore stimato di circa un milione di euro. Il valore complessivo dei beni in sequestro attualmente è quindi pari a circa 8 milioni di euro.

L'operazione è stata eseguita anche con il supporto dei reparti competenti nei territori di Angri, Pontecagnano Faiano e Salerno.