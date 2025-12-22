Salerno, la Polizia di Stato rimpatria cittadino extracomunitario irregolare Prosegue la task force disposta dal Questore

Resta alta l’attenzione della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle norme in materia di immigrazione e innalzare i livelli di sicurezza su tutto il territorio. Nella giornata del 19 dicembre, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, a completamento di un’articolata attività di monitoraggio e controllo, hanno proceduto all’allontanamento dal territorio nazionale di un cittadino tunisino, risultato irregolare a seguito degli accertamenti di rito.

L’uomo è stato scortato dal personale operante presso lo Scalo Aereo di Roma Fiumicino, da dove è stato imbarcato per il definitivo rimpatrio verso il Paese d’origine.

Questa operazione si inquadra nel più ampio piano di controlli straordinari disposti dal Questore di Salerno, finalizzati a prevenire fenomeni di illegalità e a monitorare costantemente le presenze sul territorio. Il lavoro quotidiano degli Agenti dell’Ufficio Immigrazione rappresenta un tassello fondamentale per la tutela dell’ordine pubblico: attraverso un’attenta verifica delle posizioni giuridiche, la Polizia di Stato assicura che la permanenza sul suolo nazionale avvenga nel pieno rispetto della legge.