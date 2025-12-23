VIDEO | Accoltellato sul Lungomare, soccorso dai passanti: è in ospedale La vittima è stata operata: indagano i carabinieri

Sangue sul lungomare di Salerno, dove intorno alle 5 è scattato l'allarme per una persona accoltellata in pieno centro. A chiedere l'intervento di forze dell'ordine e ambulanze del 118 alcuni passanti che hanno notato un uomo ferito sul marciapiede.

Stando a quanto risulta da fonti investigative, si tratterebbe di un 40enne italiano.

L'aggressione è avvenuta in una zona già teatro, in passato, di episodi simili. Sul posto questa mattina, per i rilievi e le indagini del caso, i carabinieri del comando provinciale di Salerno.

La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale "Ruggi d'Aragona", dov'è stata operata.