Salerno, ferito a lungomare con 15 coltellate: individuato l'aggressore La Prefettura ha intensificato i controlli anche in vista delle festività

Con un'indagine lampo i carabinieri della compagnia di Salerno sono riusciti ad identificare il responsabile del ferimento avvenuto all'alba nei pressi del lungomare. I militari, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno individuato e bloccato l'uomo che, per cause ancora sconosciute, ha colpito con ben 15 coltellate un 40enne salernitano. Nei suoi confronti scatterà l'accusa di tentato omicidio. L'allarme è partito intorno alle 5 quando un passante ha notato il ferito riverso per strada. Soccorso dai sanitari del 118, il 40enne è stato condotto al "Ruggi" dove è stato sottoposto ad un delicato intervento da parte dei medici del reparto di Chirurgia d'Urgenza.

LA NOTA DEL PREFETTO. "Dopo l’accoltellamento di stamattina sul lungomare di Salerno, il Prefetto Francesco Esposito ha dato ulteriore impulso al controllo del territorio con l’intensificazione di mirati servizi di vigilanza, già rafforzati per il periodo delle festività natalizie e di fine anno in seguito al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi nella scorsa settimana", si legge in una nota diffusa dalla Prefettura di Salerno.