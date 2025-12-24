Sequestrate al porto di Salerno 12 tonnellate di olio privo di tracciabilità Il ministro Lollobrigida: controlli serrati e tolleranza zero contro le frodi alimentari

"A seguito di un controllo svolto presso il porto di Salerno, i Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Reggio Calabria e gli Ispettori dell'Icqrf di Cosenza hanno sequestrato 12 tonnellate di olio in un frantoio di Corigliano-Rossano, dichiarato come extravergine di oliva di provenienza italiana ma privo di qualsiasi documento a riscontro dell'origine".

Lo comunica in un post il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. "Controlli serrati e tolleranza zero - aggiunge il ministro - contro le frodi alimentari. Grazie alle Forze dell'Ordine e agli ispettori per il lavoro quotidiano a difesa della qualità, della legalità e dei produttori onesti".