Salerno, il 40enne accoltellato dopo una lite: fermato l'aggressore Per gli investigatori erano stato di alterazione alcolica

I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Salerno hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto A.L.., gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e rapina verificatisi a Salerno nella primissima mattinata di martedì ai danni di un 40enne salernitano rimasto gravemente ferito per le numerose coltellate ricevute a seguito di una lite, degenerata tra i due, in un verosimile stato di alterazione alcolica.

L'attività investigativa condotta dai Carabinieri ha consentito di ricostruire l'accaduto, accertando la dinamica dei fatti e il coinvolgimento del soggetto fermato.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a chiarire meglio il movente dell'aggressione. Le accuse, allo stato delle indagini, saranno sottoposte al vaglio dell'Autorità Giudiziaria per le successive fasi del procedimento.