Salerno, paura in centro: incendio in un negozio di frutta Sul posto vigili del fuoco e polizia

Sì sono vissuti istanti di paura questa mattina a Salerno per un incendio divampato in un negozio di frutta che si trova tra Piazza Luciani e Largo Ragno. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme si sono propagate all’interno dell’attività, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute tre squadre che hanno provveduto a sedare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Municipale.

Decine le telefonate giunte, anche data la posizione dell'attività in una zona molto affollata. I soccorritori hanno verificato anche le condizioni dei condomini ai piani sovrastanti per escludere altre eventualità. Restano da verificare le cause dell'incendio.