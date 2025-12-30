VIDEO | Fuochi illegali e prodotti contraffatti, ancora sequestri della Finanza Blitz tra Salerno, San Valentino, Nocera Inferiore, Cava, Pontecagnano e Mercato San Severino

La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli in materia di fuochi pirotecnici illegali e prodotti contraffatti.

A Salerno e nei comuni di San Valentino Torio, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Pontecagnano Faiano e Cava de’ Tirreni sono stati sequestrati 112.262 prodotti contraffatti e 41.549 prodotti non sicuri, privi della documentazione obbligatoria richiesta dalla normativa di settore, nazionale ed europea.

Sigilli anche per 85.184 articoli pirotecnici illegalmente detenuti, per un contenuto esplosivo netto di oltre 330 chili.

Una persona è stata arrestata e condotta ai domiciliari, mentre per altre 11 è scattata la denuncia per contraffazione e ricettazione.