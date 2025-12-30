Sicurezza nel Salernitano, Conticchio: "Preziosa collaborazione dei cittadini" Ingenti i sequestri di droga, il messaggio: "Piaga importante in tutta la provincia"

"I dati raccontano una partecipazione attiva da parte dei cittadini. Noi produciamo sicurezza, la polizia di Stato produce sicurezza e voglio ringraziare i cittadini che, con le loro segnalazioni, hanno fatto aumentare la percezione della sicurezza". Lo ha detto il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio a margine del bilancio di fine anno tracciato questa mattina in Questura. Nel 2025 sono state 1445 le segnalazioni ricevute tramite l'app You Pol di cui 301 per stupefacenti, 70 per casi di bullismo, 1005 per segnalazioni varie e 69 per violenze domestiche.

"Aumentano le segnalazioni anche rispetto al Codice Rosso - ha spiegato Conticchio - e devo dire che il coordinamento con le Procure della Repubblica dà dei risultati importanti anche per l'emissione dei provvedimenti di ammonimento da parte del questore, che sono uno strumento preventivo e al tempo stesso costituiscono una netta riduzione al fenomeno di violenza sulle donne". Nel corso del 2025, infatti, sono stati ben 113 i provvedimenti di ammonimento per stalking e codice rosso emessi dal Questore. Complessivamente gli agenti della Questura di Salerno hanno eseguito 335 arresti, denunciando 1424 persone; 10 minori sono stati arrestati e altri 42 denunciati in stato di libertà. Ingenti anche i sequestri di droga effettuati: quasi 6 chili di cocaina e 52 di hashish oltre a 12 piante di cannabis e 35 grammi di eroina.

"La droga è una piaga abbastanza importante nell'intera provincia di Salerno, ma questo è dato dalla circostanza che c'è una maggiore richiesta del consumo di sostanza stupefacente". Importante anche il lavoro portato avanti dalla polizia postale. "Sul web abbiamo una bella impostazione della polizia cibernetica e postale, che ha un monitoraggio costante. E devo dire che l'utilizzo dei social, monitorato dalla polizia cibernetica e postale, dà degli ottimi risultati. Noi riusciamo in tempo anche a evitare dei suicidi in diretta", ha concluso Conticchio.