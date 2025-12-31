Movida e brindisi a Salerno: la Polizia intensifica i controlli Sospesa l'attività ad un locale che aveva venduto alcolici ai minorenni

Nella serata del 24 dicembre la Polizia di Stato, con personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno, ha effettuato specifici servizi di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

Nel corso dei controlli sono stati sottoposti a verifica numerosi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio cittadino.

In una delle attività commerciali controllate, gli operatori accertavano la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, procedendo al deferimento in stato di libertà del titolare dell’esercizio e, nella medesima circostanza, veniva altresì contestata la violazione amministrativa per la somministrazione di alcolici a minori di anni 18.

Per la predetta attività commerciale è stata inoltre avviata la procedura per l’adozione del provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Infine, i titolari degli esercizi controllati sono stati invitati, ai sensi dell’art. 15 T.U.L.P.S., a presentarsi presso gli Uffici della Questura di Salerno per l’esibizione della documentazione mancante al momento del controllo e per le conseguenti contestazioni di competenza.

L’attività di controllo della Polizia di Stato proseguirà anche nei prossimi giorni con particolare intensità, mantenendo alta l’attenzione in vista dei tradizionali brindisi di fine anno, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, con specifico riguardo alla protezione dei minori.