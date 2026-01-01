Mahmood, show per 20mila in Piazza della Libertà a Salerno: sicurezza ok Il questore Conticchio: ha funzionato alla perfezione la macchina organizzativa, nessuna denuncia

Ha funzionato alla perfezione la macchina organizzativa per il concerto di Capodanno a Salerno. In Piazza della Libertà lo show di Mahmood davanti a 20mila persone.

"Non si sono registrati momenti di tensione o di particolare attenzione per quanto riguarda l'ordine pubblico - ha spiegato questa mattina il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio nel corso di una conferenza stampa - perché tutte le manifestazioni sono state programmate e organizzate in sede di tavolo tecnico della Questura e a seguito di svariati incontri che sono stati fatti in Prefettura in occasione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Francesco Esposito".

Nessuna denuncia per aggressione, furto o scippo: a Salerno ha vinto lo spirito autentico della festa. "Questo vuol dire che la macchina organizzativa dei servizi di prevenzione ha funzionato con la stretta sinergia delle altre forze di polizia e quindi Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale", le parole del capo della Polizia.