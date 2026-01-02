Salerno, minaccia passante con una bottiglia e gli sottrae il cellulare: preso E' accaduto in centro nel giorno di Capodanno

Ha minacciato un passante brandendo una bottiglia di vetro infranta e costringendolo a consegnargli il suo telefono cellulare. E' quanto accaduto nel giorno di Capodanno nei pressi di Piazza della Concordia a Salerno. Lo straniero (A.S., le sue iniziali) è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato con l'ausilio dei militari dell'Esercito Italiano. L'uomo, secondo la ricostruzione, ha prima minacciato un uomo con una bottiglia di vetro, poi lo ha costretto a consegnargli il cellulare ed infine ha tentato la fuga. Ma le forze dell'ordine sono riuscite ad individuarlo, fermarlo ed arrestarlo.