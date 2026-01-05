Minorenni in fuga dalle famiglie, rintracciati a Salerno dalla Polizia Uno dei due si era allontanato da una struttura alla quale era stato affidato

Nel pomeriggio del 2 gennaio la Polizia di Stato è intervenuta con equipaggi della Squadra Volante della Questura di Salerno in seguito alla segnalazione arrivata al 112 relativa al ritrovamento di due giovani scomparsi nei giorni precedenti. La sala operativa, intorno alle 17, ha inviato gli agenti sul posto, procedendo alle ricerche delle persone segnalate, estese alle aree interne e alle zone di accesso e transito ferroviario.

Nel corso delle operazioni, i due minori sono stati rintracciati e identificati. Gli stessi risultavano già segnalati nei giorni precedenti sul territorio salernitano e destinatari di attività di ricerca, anche in considerazione della diffusione mediatica della scomparsa a livello nazionale. Dagli immediati accertamenti è emerso che i due si erano allontanati volontariamente dalle rispettive abitazioni a causa di problematiche familiari e, pertanto, sono stati accompagnati presso gli Uffici di Polizia per ulteriori approfondimenti.

Gli accertamenti hanno consentito di appurare che uno dei due minori era destinatario di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile e si era allontanato arbitrariamente dalla struttura alla quale era stato affidato.

Considerata la situazione, è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura per i Minorenni, che ha disposto l’affidamento di uno dei minori al genitore e, per l’altra minore, la collocazione presso idonea struttura, con l’attivazione dei competenti Servizi Sociali. Dell’esito dell’intervento è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria e ai familiari.

L’intervento conferma il costante impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e tutela delle persone, con particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono minori e soggetti vulnerabili, garantendo un tempestivo coordinamento con l’Autorità Giudiziaria e i Servizi competenti al fine di assicurare la salvaguardia dell’incolumità e dei diritti dei cittadini.