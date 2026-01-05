Paura a Pontecagnano, rapina a mano armata al distributore di carburante Indagini in corso da parte dei carabinieri

Una rapina si è verificata nel tardo pomeriggio a Pontecagnano Faiano. Due persone, armate, hanno messo a segno al distributore di carburante che si trova sulla strada Nazionale. Da quanto si apprende sono riusciti a portare via l'incasso che si aggirerebbe intorno ai 500 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno avviato le indagini per provare a risalire ai malviventi.