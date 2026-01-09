Quattro rapine in poco più di un'ora: arrestato ragazzo minorenne Nel mirino della polizia un 17enne egiziano fuggito da una comunità di accoglienza

Una rapina fulminea, anzi quattro, in 75 minuti. La polizia di Salerno ha arrestato un 17enne egiziano, proveniente da Potenza, che si era allontanato da una struttura di accoglienza. E' accusato di aver messo a segno quattro colpi all'alba a Salerno, tra le 5 e le 6:15, nei confronti di automobilisti e passanti.

A far scattare l'allarme una chiamata al numero di emergenza 112 e l'immediata risposta delle Volanti.

La prima rapina e' stata messa a segno "a un cittadino di Salerno, cui ha rotto il vetro della macchina e ha asportato le cose all'interno - ha spiegato il questore Giancarlo Conticchio in una conferenza stampa - c'e' stata una resistenza e c'e' stato un inseguimento. Gli altri tre colpi sono stati consequenziali, anche a passanti che erano a piedi".

Il minorenne straniero "ha alcuni piccoli precedenti, tipo resistenza e porto di un coltello. C'è stata la risposta dello Stato, una risposta del servizio di controllo del territorio. La chiamata al numero unico di emergenza ha dato i suoi risultati".

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno, Angelo Frattini, rileva che "il problema delle devianze minorili è notorio. Ci sono tanti episodi che, di recente, sono accaduti. Ed è sicuramente un segnale di allarme. Tuttavia occorre fare un plauso alle forze dell'ordine con cui ci sono una perfetta sinergia e collaborazione. Questo e' un episodio grave, ma l'importante e' che ci sia stata una risposta tempestiva. C'è stato - osserva - un incremento dei reati commessi dai minori stranieri. C'è particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati, che vengono collocati nelle comunità dislocate nella nostra provincia. E, soprattutto, l'anno scorso sono stati purtroppo segnalati numerosi episodi anche di aggressione di questi minorenni nei confronti degli operatori delle strutture".