Salerno, blitz dei carabinieri a Matierno: arrestato 25enne per armi e droga Sequestrate 3 pistole e sostanze stupefacenti

I carabinieri della compagnia di Salerno hanno effettuato un'importante operazione nel quartiere di Matierno, zona alta della città capoluogo. A seguito di una perquisizione domiciliare, i militari hanno tratto in arresto un 25enne per detenzione di armi e sostanze stupefacenti. In particolare gli uomini dell'Arma, guidati dal maggiore Antonio Corvino, hanno rinvenuto 3 pistole scacciacani modificate e perfettamente funzionanti con il relativo munizionamento.

Nell'abitazione del 25enne sono stati rinvenuti anche 100 grammi di hashish, bilancini di precisione e materiali per il confezionamento dello stupefacente. Sequestrati anche 3mila euro in contanti che, secondo gli investigatori, potrebbero essere il provento dell'attività illecita. Da capire se le armi rinvenute all'interno dell'abitazione possano essere state utilizzate per i fatti di cronaca avvenuti nei mesi scorsi tra Fratte e Matierno. Ipotesi a cui stanno lavorando i carabinieri che proseguiranno gli accertamenti balistici al fine di avere un quadro chiaro della situazione.