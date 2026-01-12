Salerno, doppio incidente in tangenziale: centauri feriti e traffico in tilt Disagi e rallentamenti anche sulle autostrade A30 e A2 del Mediterraneo

Due incidenti stradali avvenuti in mattinata hanno mandato letteralmente in tilt la circolazione sulla tangenziale di Salerno. I rallentamenti si sono verificati in direzione sud, tra gli svincoli di Fratte (km 54,600) e Pastena (58,600).

In particolare, nei pressi dello svincolo di Pastena, si è verificato un tamponamento tra un’autovettura ed una motocicletta, che ha causato il ferimento del centauro; inoltre, nei pressi dello svincolo di Sala Abbagnano, si è verificato un ulteriore sinistro che ha coinvolto due auto ed una moto, causando, anche in questo caso, il ferimento del conducente del mezzo a due ruote.

La ripercussione delle code ha interessato anche gli innesti con le limitrofe autostrade A30 “Caserta-Salerno” ed A2 “del Mediterraneo”. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione degli eventi.