Salerno, nascondeva una pistola illegale: arrestato dai carabinieri L'arma era stata modificata

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto L.M., ritenuto responsabile di "detenzione abusiva di armi e munizioni". I militari dell'Arma, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di genere, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto nella disponibilità dell'indagato una pistola scacciacani modificata funzionante e relativo munizionamento calibro 380.