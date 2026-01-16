Tragedia a Mercato San Severino: malore alla guida, muore ragazza 21enne Inutili i soccorsi

Tragedia a Mercato San Severino dove nel pomeriggio ha perso la vita una ragazza di 21 anni. La giovane si era da poco messa alla guida dell’auto quando è stata colpita da un malore. La vettura ha proseguito la sua corsa, impattando contro un furgone. All’arrivo dei soccorritori la situazione era già molto delicata.

La 21enne è stata trasportata d’urgenza al “Fucito” dove i medici hanno fatto di tutto per rianimarla. Ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha improvvisamente smesso di battere, gettando nello sconforto l’intera comunità di Mercato San Severino.