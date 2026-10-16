Incidente in moto nella notte a Roma, Cetara piange la morte di Achille Nel sinistro è rimasta gravemente ferita la donna che viaggiava con lui

Era originario di Cetara il 41enne deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Roma, nei pressi di piazza Guglielmo Marconi, in zona Eur.

Achille Scognamillo viaggiava in sella ad una Honda insieme ad una 34enne quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito fuori strada. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 41enne salernitano, mentre la donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "Sant'Eugenio".

Nell'incidente, stando ai rilievi del gruppo della Polizia locale di Roma, non sarebbero coinvolti altri veicoli.