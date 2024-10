"Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente", rassegna danza contemporanea Progetto finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura

Danzare in uno spazio non convenzionale, già in voga nel secolo scorso, è oggi una pratica molto diffusa. La commistione che si crea è magica: da un lato il luogo racconta qualcosa di sé e le opere collezionate dai musei sperimentano nuove modalità di ammirazione; dall’altro il corpo (archivio - memoria di esperienze sensoriali ed emotive) con i suoi movimenti ha la capacità di modificare lo spazio e rappresenta un altro oggetto in mostra.

Da giugno a ottobre questa è stata la radice della rassegna internazionale di danza contemporanea “Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente”, progetto, con la direzione artistica di Claudio Malangone, finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale”, cofinanziato dal Comune di Pontecagnano Faiano, Comune di Padula, Comunità Montana Vallo di Diano. Il lungo viaggio si conclude domenica alle 19.30 (ingresso gratuito dalle 19) al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Gli Etruschi di Frontiera.

Qui avrà luogo l’incontro / performance “La vie d’artist: omaggio a Misha Van Hoecke” con Miki Matsuse, moglie e compagna d’arte del grande maestro russo-fiammingo scomparso nel 2021. Lo spettacolo è un suggestivo “affresco di visioni” che si snoda attraverso una lunga serie di aneddoti che lo descrivono come un poeta innamorato, perché entusiasta della danza e della musica. La stessa sera, Desiderio ospita Through The rite (attraverso il rito), il progetto con il quale il CDTM, Circuito Campano della Danza, capofila di un partenariato con l’Associazione RaIDFestivals, il Festival de Danza Contemporánea Alternativo Hidalgo (Messico) e la New Dance Young Talent (Olanda) ha vinto il bando Boarding Pass Plus promosso dal MiC.

In scena “Devoto”, concept e coreografia Claudio Malangone, autore e interprete Luigi Aruta, assistente alla coreografia Adriana Cristiano, musica originale Alessandro Capasso. Arte nell’arte, Through the rite sarà anche l’occasione per presentare al pubblico di Pontecagnano la Mostra fotografica “Sacro e Profano” a cura dell’artista della fotografia e docente UNISA Gianpiero Scafuri con scatti di Gianpiero Scafuri, Giada Ruoppo e Claudio Malangone.