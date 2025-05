"L'ultimo volo di Giovanni Falcone": il giudice eroe in scena al Teatro Nuovo La rappresentazione scenica per ricordare il magistrato assassinato dalla mafia

“Dottore, perché non avete figli? Figli? Metterli al mondo per farli diventare orfani? Non ho capito, dottore. Lascia stare. Però, dottore, io avrei voluto un padre come voi. E Francesca ed io, un figlio come te, Giuseppe.

Giovanni Falcone continua a lavorare come un forsennato. È solo, gli uomini della scorta sono assenti da tempo, così anche il suo grande amico Paolo Borsellino sparito da giorni. Una mattina, però, si presenta nel suo spoglio ufficio un ragazzino di nome Giuseppe.

Giuseppe chi?

Giuseppe Di Matteo e mio padre era un santo.

Sicuro?

Tenuto all’oscuro delle vicende giornaliere che incombono su Palermo e sul malaffare di cui la città è permeata, il giudice invoca, invano, un giornale, notizie dalla radio, ma è solo dal racconto del giovane che riesce a formulare ipotesi che si risolvono in tristi verità.

E' uno dei temi de "L'ultimo volo di Giovanni Falcone", in scena venerdì 23 maggio alle 20:30 al Teatro Nuovo di via Laspro a Salerno.

Rappresentazione con Marianna Mari, Sergio Mari e Gabriele Fernicola (disegno luci Tony Avagliano, testo e regia Sergio Mari).

"L’adattamento teatrale ha lo scopo di declinare la storia di un giudice che voleva il bene del Paese e di un ragazzino che avrebbe continuato volentieri ad andare a cavallo - spiegano gli organizzatori dell'importante evento culturale -. Nelle ventiquattro ore del loro incontro, tra capricci e curiosità del giovane e le riflessioni del giudice, gli spettatori conosceranno anche le storie di Dodò, un ragazzino che giocava a pallone, di Graziella, una giovane stiratrice di Palermo e di Peppino Impastato, oltre che della grande bellezza che era un tempo Palermo. Attraverso questi racconti si delinea, nei 60’ di spettacolo, il marcio e il bello di questa nostra Italia. Un Paese, il nostro, che spesso dimentica il suo bel passato, con la sua gente dalle grandi e belle gesta".