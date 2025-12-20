Vigilie di Natale e Capodanno, i siti museali salernitani aperti al pubblico

Nei prossimi giorni festivi i siti museali della Provincia saranno aperti al pubblico. Un provvedimento che va nella direzione di garantire ai turisti, ma anche ai residenti, una valida alternativa culturale durante le vigilie.
In particolare, questo è il calendario delle aperture annunciato da Palazzo Sant'Agostino:
- nei giorni 24 e 31 dicembre dalle 9.00 alle 15.00;
- nei giorni 26 dicembre 2025 e 6 gennaio 2026 il Castello Arechi dalle 9.00 alle 17.00 mentre la Pinacoteca Provinciale, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula, dalle 9.00 alle 14.00.