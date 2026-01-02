L'orchestra filarmonica del Verdi incanta con un doppio concerto di Capodanno Il messaggio del sindaco Vincenzo Napoli

"Emozionante doppio Concerto di Capodanno al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. L'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno, diretta dal maestro Francesco Rosa, ha eseguito un ampio repertorio di brani lirici, sinfonici e grandi classici di Capodanno preparato dal direttore artistico Daniel Oren e dal segretario artistico Antonio Marzullo.

Le musiciste indossavano abiti rossi, il colore delle feste ma anche un monito contro la violenza sulle donne. L'orchestra, presieduta da Domenico Procida, ha dimostrato grandi qualità artistiche ed esecutive.

Straordinaria la partecipazione di Maria Agresta soprano di fama internazionale, affiancata dal tenore Vincenzo Tremante, che ha incantato la platea con l'interpretazione-tra gli altri- di Habanera, 'A vucchella, Passione oltre che con il celeberrimo brindisi della Traviata. Ancora tanti auguri di felice e prospero 2026 in musica e bellezza. Ci muove la passione". Lo ha scritto sui social il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

