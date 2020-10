Nocera Superiore: proseguono i lavori per la statale 18 Le parole del presidente della Provincia, Michele Strianese

Iniziato da Corso Matteotti, prosegue l’intervento di pavimentazione di alcuni tratti stradali del Comune di Nocera Superiore, nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada alternativa alla S.S.18 nell’Agro Sarnese Nocerino.

I lavori sono relativi alle seguenti strade: Via Santa Maria delle Grazie, Via Garibaldi - primo tratto, Via Garibaldi - secondo tratto (a cavallo del ponte sulla ferrovia Napoli - Salerno), Via Porta Romana, Via Grotte, Via Firenze, Via II Traversa Petrosino, Via Mercato, Via Giuseppe Mazzini, Corso Matteotti, Via delle Libertà.

“Per tali strade – afferma il Presidente della Provincia, Milchele Strianese - si provvederà al rifacimento della pavimentazione con realizzazione delle zanelle stradali per l’allontanamento delle acque e rifacimento della segnaletica orizzontale con integrazione di quella verticale. Inoltre si provvederà alla sistemazione di tutti i tratti inerbiti delle rotatorie del tracciato, pavimentandole opportunamente. In alcuni dei tratti indicati sarà ripristinato il marciapiede esistente, con realizzazione di nuovi tratti ove mancanti (es. via Grotte).

Le lavorazioni proseguono, quando necessario, anche in orari notturni concordati con l'Amministrazione comunale, la quale ha provveduto, nel consueto spirito di reciproca collaborazione istituzionale, a emanare le necessarie ordinanze e a mettere a disposizione la Polizia Municipale per la gestione del servizio di viabilità.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Ogni cantiere aperto, non solo permette la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”