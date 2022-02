Gara di project financing per la realizzazione di campi di Padel a Pellezzano Si tratta di un appalto misto di servizi e lavori, l’importo è pari a circa 440mila euro

Il territorio di Pellezzano si arricchisce con la realizzazione di una nuova struttura sportiva. Avviata la gara di project financing per la progettazione, esecuzione e gestione di un impianto sportivo per campi da padel in localita' Chiuiano.

L’appalto prevede la concessione avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione nonché la gestione di un impianto sportivo per campi di padel nella località sopra indicata, comprensivo di: due campi da padel scoperti, un edificio per spogliatoi e servizi, un punto ristoro, un'area esterna sistemata a verde attrezzato e parcheggi.

Si tratta di un appalto misto di servizi e lavori, nel quale assume rilievo principale la parte relativa ai lavori, per cui, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i concorrenti devono essere qualificati sia per l'esecuzione dei lavori che per la gestione.

L’importo dei lavori è pari a circa 440mila euro. Il criterio di selezione della ditta aggiudicatrice dell’intervento è quello dell’offerta economica più vantaggiosa, oltre al possesso dei requisiti contenuti nel bando, consultabile nella sezione dell’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Pellezzano.

“La realizzazione di questo progetto – spiega il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra - offre l’opportunità di realizzare delle strutture, completamente nuove, per favorire la pratica di una disciplina sportiva innovativa e in grande ascesa nell’ultimo periodo. Sono in tanti, infatti, appartenenti a tutte le età, a praticare questo sport, favorendo così il miglioramento dei servizi del tempo libero a beneficio dell’intera comunità”

“Vogliamo contribuire allo sviluppo dello sport inclusivo nei confronti dei residenti del nostro territorio – aggiunge il Primo Cittadino – questa iniziativa permetterà sicuramente l’avvicinamento, soprattutto tra i più giovani, a questa innovativa disciplina sportiva, che già da anni si è sviluppata in altri Paesi Europei”.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 25 marzo, alle ore 12.00. Le modalità di partecipazione sono consultabili dal bando scaricabile dalla sezione dell’albo pretorio del Comune di Pellezzano.