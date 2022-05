Battipaglia, Domenico Di Giorgio è il commissario cittadino della Lega La scelta di Pierro e Grant: "Ma noi restiamo il partito dei territori"

La Lega si riorganizza nel Salernitano: i responsabili provinciale e regionale del partito, Attilio Pierro e Valentino Grant, hanno provveduto alla nomina di Domenico Di Giorgio a commissario cittadino di Battipaglia.

"E’ doveroso precisare, che l’indicazione data è diretta esclusivamente alla necessità di voler dare nuovo impulso al complessivo radicamento territoriale che il partito ha inteso avviare con il nuovo modello organizzativo, e che il lavoro fin qui svolto da quanti hanno contribuito attivamente, sarà il punto di partenza per poter strutturare al meglio e rapidamente un gruppo dirigente ed un progetto politico all’altezza delle aspettative della città di Battipaglia - ha spiegato Di Giorgio in una nota -. La Lega è e rimarrà il partito dei territori, per cui spero e mi auguro che questa fase commissariale possa terminare il prima possibile, ringraziando fin d’ora quanti riterranno affiancarmi in questo percorso".