Pro Loco di Pellezzano iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Le congratulazioni del sindaco: "Conferma i progressi che il neo Ente ha sviluppato fino ad oggi"

La Pro Loco di Pellezzano ha ricevuto comunicazione dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando che, con numero di repertorio 39794, è stata iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventando di fatto "Ente" a tutti gli effetti. Una soddisfazione immensa, che il Presidente Luigi Carrella ha voluto condividere con l’intera Comunità di Pellezzano, ringraziando tutti i soci che con il loro lavoro hanno contribuito a conseguire un così prestigioso traguardo e in particolar modo il Sindaco Francesco Morra, che ha sempre supportato le iniziative del neonato Ente.

“L’iscrizione in qualità di “Ente” nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – dichiara il Primo Cittadino – conferma i progressi che la Pro Loco di Pellezzano ha sviluppato dalla sua nascita ad oggi. Senza dimenticare il ruolo fondamentale che il neo Ente ha ricoperto nel periodo della pandemia, facendosi promotore di iniziative di crescita e coinvolgimento sociali in un momento nel quale, per cause di forza maggiore, era stata impedita ogni forma di attività”.

“Il ruolo di una Pro Loco nel proprio territorio di competenza – continua Morra – viaggia di pari passo con le iniziative che l’Ente Comune propone in ambito sociale e di sviluppo del territorio creando una sinergia tale da offrire più soluzioni in fatto di promozione delle proprie tradizioni, della cultura e della storia che rappresentano il miglior biglietto da visita che un Comune può presentare fuori dai propri confini. Mi congratulo con il Presidente Carrella, nei confronti del quale nutro grande stima e apprezzamento”.

Apprezzamento è stato mostrato dall’intero Consiglio Comunale di Pellezzano e dal mondo dell’associazionismo locale, che ha piacevolmente accolto la gradita notizia del nuovo status di “Ente” attribuito alla Pro Loco. L’inserimento all’interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore contribuirà a iniettare nuova linfa al neonato Ente, il cui Presidente ha garantito il massimo impegno nell’organizzazione di attività di promozione turistica del territorio, volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, turistico e culturale di Pellezzano.