La sede della polizia stradale resta ad Eboli: no al trasferimento Il Comune: Anas ha revocato la ricerca di un nuovo immobili

La sede della polizia stradale resta a Eboli. Lo fa sapere l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conte.

"L’Anas ha revocato in autotutela l’avviso di ricerca di un immobile da adibire a sede della sottosezione di polizia stradale per l’effettuazione del servizio di vigilanza nel tratto autostradale tra lo svincolo di Fisciano equello di Sicignano degli Alburni della A2-Autostrada del Mediterraneo", si legge in una nota di palazzo di città.

Nei giorni scorsi il sindaco di Eboli Mario Conte aveva firmato una lettera indirizzata al responsabile della Struttura territoriale nella quale chiedeva di ritirare l’indagine di mercato, evidenziando come la sede di Eboli presenti tutti i requisiti dimensionali necessari. La caserma di via Benedetto Grimaldi resta quindi presidio della polizia stradale.