Capaccio, un asilo nido comunale a Spinazzo con i fondi del Pnrr La struttura sarà in grado di accogliere 60 bambini. Soddisfatto il sindaco: Un risultato importante

Avviata la procedura per l’aggiudica dei lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido in località Spinazzo finanziato con fondi del Pnrr.

"Siamo pronti a dare alla Città un asilo nido comunale in grado di accogliere circa 60 bambini. - ha dichiarato il sindaco Franco Alfieri - Un risultato importante, tanto più alla luce degli ultimi dati Istat che evidenziano una situazione drammatica in tema di natalità in Italia".

Quello di Spinazzo sarà il secondo asilo nido della Città: ripartono, infatti, i lavori all’asilo nido di località Rettifilo, che potrà accogliere altri circa 50 bambini.

"Ben vengano aiuti e incentivi, ma sono questi i fatti concreti che possono aiutare le giovani coppie a mettere al mondo dei figli: la certezza di poter contare su strutture pubbliche in grado di prendersi cura dei bambini fin dai primi mesi di vita, permettendo così ai genitori di lavorare", le parole del primo cittadino.