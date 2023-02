Sanità, Iannone: Ridicolo De Luca che vuole eliminare numero chiuso a Medicina "Eliminiamo De Luca dalla guida della Regione"

“Il partito di De Luca è stato al Governo per un decennio e non hanno mai eliminato il numero chiuso a Medicina. Ci pensa oggi che gli esplodono gli ospedali ma ieri non ha mai chiesto aiuto ai suoi governi per farlo. Anzi nella scorsa legislatura più volte il suo partito ha bocciato un mio emendamento che avrebbe cancellato il numero chiuso a medicina" a dirlo è il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone.

L'attacco del senatore Iannone

"Comunque, pure eliminando oggi il numero chiuso - continua il senatore Iannone - avremmo solo tra molti anni medici a disposizione e questa facile riflessione la dice lunga sul fatto che De Luca non sa più a cosa ricorrere per giustificare lo stato pietoso della sanità in Campania. Oltre al numero chiuso eliminiamo anche De Luca dalla guida della Regione Campania”, conclude il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia.