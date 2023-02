Piero De Luca: "Auguri a Elly Schlein, ora la sfida è tenere unito il partito" Salerno si conferma roccaforte del governatore regionale: Bonaccini il più votato

"È stata una giornata di mobilitazione incredibile. Il Partito Democratico è l'unica forza politica in grado di coinvolgere un milione di sostenitori per indicare la leadership. Faccio i miei migliori auguri e complimenti a Elly per la vittoria. Ha interpretato al meglio la voglia di cambiamento". Così, in una nota, il vicecapogruppo alla Camera dei deputati, Piero De Luca.

Coordinatore per il Mezzogiorno della mozione Bonaccini, De Luca jr guarda al futuro: "Schlein avrà un compito complesso ma affascinante. Guidare la nostra comunità per rinnovarsi e tornare ad essere alternativa di governo a questa destra assolutamente inadeguata. Un abbraccio a Stefano per la dedizione, l'impegno, la passione mostrata in queste primarie, e un ringraziamento sentito anche a Paola e Gianni", il riferimento ai candidati alla segreteria.

Piero De Luca non ha dubbi su quale sia la priorità del nuovo segretario: "Sarà decisivo anzitutto fare ogni sforzo per mantenere unito il partito, nel rispetto della sua pluralità e ricchezza culturale, progressista, riformista, popolare, evitando il rischio di frantumazioni o divisioni - spiega -. Sarà indispensabile poi lottare con forza per un Paese più giusto, equo, ma anche dinamico, impegnandoci su temi decisivi come lavoro, sanità, scuola e sviluppo sostenibile".

Non è mancato un riferimento al Sud: "E sarà fondamentale assicurare che il Pd resti una forza pienamente nazionale, in grado di rappresentare adeguatamente il Mezzogiorno, con le sue difficoltà ma anche con le sue grandi potenzialità ed energie. Il Sud è tornato finalmente a guardare con maggiore attenzione al nostro Partito. Il Sud è tornato ad affidare a noi la sua difesa e le sue possibilità di riscatto e rilancio. Il programma e le iniziative politiche, su cui abbiamo lavorato per il Mezzogiorno in questi mesi, hanno raccolto ampio sostegno e condivisione alle primarie. Queste idee sono ora a disposizione della nostra comunità, affinché possano diventare patrimonio comune e agenda politica del nuovo Pd. È indispensabile dare risposte a tutte queste attese e speranze. Ripartiamo da qui, insieme", conclude Piero De Luca.

Salerno si conferma comunque roccaforte deluchiana. Mentre Napoli ed altre città della Campania - dove comunque, a livello regionale, Bonaccini ha avuto più consensi - Schlein ha riscosso più preferenze, la città del governatore non ha tradito le indicazioni dei vertici locali del Partito democratico.