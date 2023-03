Il deputato Pino Bicchielli (Noi Moderati) all'attacco: "Sanità allo sbando" Il parlamentare contro De Luca: "Gestione scellerata della cosa pubblica"

Il deputato napoletano Pino Bicchielli, del gruppo Noi Moderati, va all'attacco del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo l'ultimo report della Corte dei Conti. All'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, si affermava, in fatti, che "La procura della Corte dei Conti della Campania ha scongiurato un danno da pagamento di prestazioni sanitarie mai rese né rendicontate pari ad oltre 40 milioni di euro, pari alle fatture emesse dalle cliniche per prestazioni di cura non rese."

"La Corte dei Conti certifica l'ennesimo fallimento, nella gestio deluchiana, dell'emergenza covid, a discapito di un'intera comunità e di una Regione che versa in gravi difficoltà sotto ogni punto di vista". Per Bicchielli, "Dobbiamo fare i conti con una gestione scellerata della cosa pubblica e mentre la sanità è ormai compromessa, sotto tutti i punti di vista, si sperperano risorse umane come se si trattasse di fondi privati. È una cosa che denunciamo da tempo e ora è scritto nero su bianco dalla Corte dei Conti. È tempo di scrivere una nuova pagina a tutela dei cittadini. Noi manterremo alta la guardia nel rispetto di chi, oggi, non vede rispettato il proprio diritto alla salute, impossibilitato a fare fronte ai costi eccessivi della sanità privata".

Per Bicchielli, urgono misure per "evitare un disastro sociale"

Pochi giorni fa, Bicchielli aveva attaccato la gestione della Sanità in Campania dopo la serie di incidenti - se non morti evitabili - occorsi al Ruggi. In quel caso, Bicchielli affermò che " gli ultimi spiacevoli episodi di cronaca riguardanti l’ospedale cittadino, che è anche sede della facoltà di medicina dell’università di Salerno , impongono una attenta riflessione e richiedono delle urgenti misure correttive per evitare un disastro sociale che giorno dopo giorno assume dimensioni sempre più gigante".