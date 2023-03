Iannone: "Altro che efficienza, anche la Corte dei conti boccia De Luca" L'esponente di Fratelli d'Italia: "E' tempo che il governatore si faccia da parte"

"De Luca dimostra sempre che o non sa spendere o spende male. Dopo la bocciatura per la mancata finalizzazione dei fondi europei arriva anche la reprimenda della Corte dei Conti". Così, in una nota, il senatore e commissario regionale di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone.

"Il mito della vantata efficienza è smentito quotidianamente dai fatti. Il suo fallimento è conclamato dalla matematica che non è un’opinione. È tempo che si faccia da parte", il duro atto d'accusa dell'esponente politico meloniano.