Cospito, le frasi di De Luca sono un caso: Iannone (FdI) all'attacco "Il governatore è in confusione e trasmette messaggi distorti agli studenti di Salerno"

"De Luca pacifista e permissivista sarebbe una barzelletta se non fosse grave il fatto di trasmettere ai ragazzi del liceo Severi di Salerno che Cospito è una vittima dello Stato. Un’irresponsabile rappresentazione di un delinquente che non riconosce lo Stato, che si è macchiato di gravi crimini di cui dovrebbe chiedere scusa alle vittime e ai familiari, che ha intrattenuto rapporti con le brigate rosse inneggiando alla violenza politica". Così, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone a proposito delle frasi del presidente della Regione nella sua lectio sulla Costituzione al liceo Severi di Salerno.

"Si è capito che De Luca è in confusione e non sa più a cosa votarsi ma trasmettere questi messaggi agli studenti è assolutamente diseducativo. Capiamo le sue origini comuniste ma avrebbe dovuto maturare un po’ di senso delle Istituzioni", ha aggiunto il commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.